Novas regras mudam carros zero km vendidos no Brasil; veja como ficou

Diante dos altos custos e longo tempo necessário para adequar este propulsor às exigências do Proconve L8, a marca optou por importar um conjunto motriz mais moderno para a nova geração da picape, apresentada recentemente e batizada apenas de Triton.

A Hyundai também realizou mudanças para se adequar às novas normas. Em outubro de 2024, introduziu no Brasil a versão 1.6 turbo a gasolina do Creta, com 193 cv, já em conformidade com o Proconve L8. Além disso, o 1.0 turbo, utilizado em modelos como o HB20 e o próprio Creta, foi atualizado para melhorar a eficiência térmica, resultando em um consumo até 6% mais econômico. A potência máxima, no entanto, foi ajustada: com gasolina, o motor passa a entregar 115 cv, enquanto com etanol continua gerando 120 cv.

A Chevrolet conseguiu atualizar seus propulsores 1.0 e 1.2 turbo com injeção direta de combustível, garantindo conformidade com o Proconve L8 sem retirar modelos de linha. Com a atualização, os carros ficaram mais potentes e econômicos: o 1.0 turbo flex, anteriormente com 116 cv de potência, agora alcança 121 cv. O torque também foi incrementado, passando de 16,8 kgfm para 18,3 kgfm.

Já o propulsor 1.2 turbo flex teve sua potência aumentada de 133 cv para 141 cv, enquanto o torque máximo foi elevado de 21,4 kgfm para 22,9 kgfm.

Além de motores, alguns modelos já estão saindo de cena. O Citroën C4 Cactus, por exemplo, teve sua produção encerrada, assim como o Creta Action 1.6.