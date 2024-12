VAR do trânsito: como 'árbitro de vídeo' chinês decide a culpa em acidentes

Na China, um sistema inovador de câmeras de vigilância tem transformado a maneira como a responsabilidade em acidentes de trânsito é determinada, funcionando de maneira semelhante ao VAR (Video Assistant Referee) utilizado no futebol. Esse recurso, que se espalha por diversas cidades, registra e analisa incidentes em tempo real, oferecendo provas visuais que podem ser cruciais na apuração de culpados.

As câmeras de vigilância instaladas em pontos estratégicos das cidades chinesas, como Hangzhou e Xi'an, desempenham um papel fundamental na identificação de responsabilidades em acidentes.

Elas são capazes de capturar imagens e vídeos que documentam não apenas o momento da colisão ou atropelamento, mas também as ações dos motoristas antes dele. Assim como o VAR revisa jogadas controversas para garantir decisões justas no futebol, as câmeras exibem as circunstâncias do acidente para fornecer uma visão clara do que ocorreu.