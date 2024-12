Dólar a R$ 6: como cotação recorde pesará no bolso do motorista brasileiro

"Custos de oficina, peças de reposição, tudo vai subir. O dólar está embutido em quase todos os produtos de manutenção", alerta Lucena. Para os motoristas, isso significa que revisões de rotina e consertos inesperados pesarão cada vez mais no orçamento familiar.

Combustíveis

Imagem: Getty Images

Outra área onde o dólar faz estragos diretos é nos preços dos combustíveis. Apesar da recente queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional, a valorização do dólar anula esse benefício para o consumidor brasileiro.

A Petrobras adota uma política preços que, apesar de não ser mais baseada apenas na paridade de importação, considera o câmbio e a cotação internacional do barril. Com isso, mesmo em um cenário de estabilidade global, o motorista brasileiro sente o impacto diretamente no bolso.

"A Petrobras entra no jogo tentando suavizar o aumento, mas, mesmo com a queda no preço do barril de petróleo, a alta do dólar acaba elevando o custo em reais dos combustíveis no Brasil", avalia Lucena.