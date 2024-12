Carros xodós de William Bonner viram atração de museu e valem uma fortuna

William Bonner é um nome indissociável do telejornalismo brasileiro, mas o apresentador também tem uma relação especial com os automóveis. Dois de seus antigos carros, um Volkswagen Passat TS (1976) e um Ford Escort XR3 (1986), hoje fazem parte do acervo do CARDE, o Museu de Automóveis de Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

Bonner postou fotos dos carros no museu e relatou a emoção de reencontrá-los em sua visita ao acervo: "Numa ala do emocionante @carde.museu, meu reencontro com 2 exemplares que já tiveram meus cuidados e minha paixão".

Conversamos com Luiz Goshima, curador do museu, para entender como esses carros se tornaram protagonistas em um espaço dedicado à celebração do design, da inovação e da nostalgia.