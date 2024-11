Nissan apresenta novo Kicks previsto para chegar ao Brasil; veja o que muda

Duas telas de 12,3 polegadas customizáveis, conectadas ao sistema multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Novo teto solar panorâmico, que adiciona um toque de sofisticação e amplitude ao interior.

Iluminação ambiente ajustável e ar-condicionado automático de duas zonas, para maior conforto e personalização.

Motorização e desempenho

Nos Estados Unidos, o Kicks 2025 será equipado com um motor 2.0 litros de 141 cavalos de potência e torque de 19,3 kgfm, mantendo a transmissão CVT, conhecida por sua suavidade e eficiência.

A grande novidade é a introdução de versões com tração integral (AWD), algo inédito no modelo, que oferece quatro modos de condução: normal, esporte, eco e neve. Essa configuração promete mais estabilidade e aderência em terrenos variados, ampliando a versatilidade do SUV.

O Nissan Safety Shield 360 vem de série no Kicks 2025, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e sistema de câmeras 360°, que detecta objetos em movimento e facilita manobras em locais apertados.

Enquanto o Kicks atual é reconhecido por sua eficiência e custo-benefício, a nova geração eleva a experiência do usuário com mais espaço, tecnologias de conectividade e mudanças nas configurações mecânicas. A introdução da tração integral nos EUA amplia a versatilidade do modelo, atendendo tanto quem busca um SUV urbano quanto quem precisa de mais capacidade para enfrentar terrenos variados, mas é provável que, por ora, não chegue ao mercado brasileiro.