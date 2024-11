Por que mototáxi e 'motoruber' ainda são proibidos nas ruas de São Paulo

Com esses números em mente, é impossível ignorar os riscos de ampliar o transporte de passageiros em motocicletas, onde no lugar de uma mochila de isopor no carona, levar outra vida aumenta a gravidade dos acidentes. Se a regulamentação vier, precisará ser acompanhada de medidas de segurança rigorosas para proteger tanto o motociclista - já pressionado por prazos e baixa remuneração - quanto o passageiro, que muitas vezes escolhe essa opção por falta de alternativas mais seguras e acessíveis.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.