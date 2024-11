Concorrência chinesa faz Toyota estender garantia de carros para 10 anos

"Esse movimento de estender a garantia é uma estratégia que mistura diferenciação e fidelização. Aumentar a garantia é uma forma de bancar a credibilidade do produto. A montadora sinaliza que confia na qualidade de seus veículos, especialmente em um mercado em que a concorrência é cada vez mais acirrada", afirma o consultor automotivo Ricardo Bacellar.

Ele explica que, em um contexto em que os consumidores estão mais conscientes dos custos totais de propriedade, a garantia se tornou um diferencial competitivo valioso.

"A cada vez que um cliente faz a conta do custo de manter um carro, ter uma garantia estendida faz toda a diferença. Isso é especialmente relevante agora, quando muitos estão preocupados com a confiabilidade dos veículos", disse o especialista.

Os consumidores, cada vez mais cautelosos, não se preocupam apenas com o preço de compra, mas com a durabilidade e o custo de manutenção ao longo do tempo. E essa mudança na mentalidade é um convite às montadoras para que ajustem suas estratégias e ofereçam mais do que apenas um bom carro; elas precisam garantir que seus produtos sejam uma escolha segura e confiável.

Com essa nova política de garantias, a Toyota busca não apenas reter seus clientes - já que o lucro de uma montadora está tanto na venda do carro quanto na manutenção - mas também conquistar novos consumidores que buscam mais segurança e confiança em suas compras.

