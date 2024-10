Fábrica da Caoa em Jacareí pode virar 1ª multimarcas chinesa no Brasil

A Caoa, contudo, já se manifestou anteriormente afirmando que "todas essas demais marcas [Omoda, Jaecoo e Exeed] só poderão ser produzidas/ importadas e comercializadas exclusivamente pela Caoa aqui no Brasil". Isso sugere que a reativação da fábrica em Jacareí para produzir esses novos produtos ainda depende de um acordo formal entre as partes.

Se as negociações forem bem-sucedidas, a fábrica de Jacareí poderá se tornar um importante hub para as montadoras chinesas no Brasil, oferecendo uma gama diversificada de veículos sob diferentes marcas, como é comum na própria China.

