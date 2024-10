Casa do Opala emparedado: mistério de anos ronda residência em Praia Grande

Um vídeo que circula nas redes sociais acendeu a curiosidade em torno de uma casa na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Embora não existam imagens que comprovem a existência do carro, a história de um Opala emparedado dentro da antiga construção viralizou. As versões sobre o que realmente aconteceu são muitas, mas o que se sabe com certeza é que o imóvel, aparentemente abandonado há décadas, se tornou o centro das conversas e um verdadeiro mistério.

A história que circula nas redes sociais conta que o Opala pertencia a Luiz, um senhor de origem portuguesa, que usava o carro como táxi para sustentar sua família quatro décadas atrás. Após ser vítima de um assalto que o levou à morte, seus filhos decidiram fechar a casa, mantendo o veículo no interior. No entanto, até hoje, ninguém conseguiu confirmar com precisão essa narrativa.