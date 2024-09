Carros 'dedo-duro': veja o que pode mudar para quem estaciona errado em SP

Se você mora ou circula com frequência pela cidade de São Paulo, já deve ter visto um dos 100 veículos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) que percorrem as ruas com câmeras instaladas no teto. Esses carros, conhecidos como 'carros dedo-duro', geram dúvidas entre os motoristas: afinal, eles conseguem multar automaticamente quem estaciona de forma irregular nas vagas de Zona Azul?

A resposta não é simples. Atualmente, esses veículos são capazes de flagrar infrações e enviar as informações para uma central de controle, mas ainda não multam de forma automática. As câmeras capturam a placa do veículo e verificam, com a ajuda de um sistema de GPS, se o automóvel está com o Cartão Azul Digital (CAD) ativado ou se excedeu o tempo permitido. No entanto, é um agente de trânsito que precisa, ainda, fazer a autuação com base nas imagens.

O impasse da regulamentação

Há mais de um ano, o processo de regulamentação para que esses carros possam aplicar multas de maneira automática está em análise pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). De acordo com a assessoria do órgão, a minuta que estabelece os requisitos mínimos para o uso desses sistemas automáticos foi aberta para consulta pública e segue sendo analisada. Não há previsão de quando essa regulamentação será finalizada.