Novos radares: por que quantidade de multas deve disparar em São Paulo

Essa nova leva de radares faz parte de uma licitação bilionária, envolvendo oito empresas responsáveis pela instalação de 661 novos aparelhos, divulgada pelo UOL.

No entanto, a repercussão negativa em torno do contrato fez com que o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição, prometesse publicamente que não iria aumentar o número de radares na cidade, alimentando o discurso de que "não permitirá a indústria da multa". Em abril, ele assinou um decreto que condiciona a instalação de novos radares à comprovação técnica de sua necessidade.

Substituição de radares

Ao declarar que "não vai permitir a indústria da multa", Nunes se posicionou contra uma das críticas mais recorrentes à política de fiscalização eletrônica em São Paulo. Ele chegou a repreender publicamente o secretário de Mobilidade Urbana, Celso Gonçalves Barbosa, afirmando que quase o demitiu por não seguir a diretriz de evitar a instalação de novos radares. "A nossa política pública é de não ficar colocando radar para arrecadação", enfatizou o prefeito.

A promessa de Nunes, no entanto, esbarra em um obstáculo legal. Os contratos para a instalação dos novos radares foram assinados em janeiro de 2024, antes de qualquer decreto que tentasse vetar a ampliação do número de aparelhos. No momento, o contrato está sendo utilizado para atualizar o parque de radares existente.

Os novos equipamentos

A modernização dos aparelhos não inclui novas funcionalidades de monitoramento, mas o uso de tecnologias avançadas que oferecem uma fiscalização mais eficiente. Os novos equipamentos são adequados à portaria Portaria Inmetro 158/2022, que exige que os radares sejam mais modernos e precisos.