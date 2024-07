Por que Honda e Toyota não querem saber de vender carro para locadora

Toyota Corolla Cross também se destaca na preferência do consumidor final Imagem: Divulgação

Pode parecer que não, mas comprar um carro pouco vendido para frotistas faz diferença na hora da revenda. Não à toa, Creta, Corolla Cross e HR-V estão entre os SUVs mais valorizados de suas categorias. Acontece, entre outras razões, porque quando as locadoras renovam suas frotas, há uma liberação massiva desses veículos no mercado de seminovos, criando uma grande oferta de carros à venda com pouco tempo de uso.

Isso diminui o valor de revenda, pois a competição entre os vendedores aumenta, forçando a redução dos preços para atrair compradores. Além disso, as locadoras tendem a oferecer preços competitivos devido ao volume.

Varejo x venda direta

Se considerarmos apenas as vendas para o consumidor final, os carros mais emplacados no país são Hyundai Creta, Chevrolet Onix, Fiat Strada, Hyundai HB20 e Honda HR-V, respectivamente. Volkswagen Polo, atual carro mais vendido do país, está fora do topo deste ranking.

Atualmente, as cinco grandes marcas do país, quando o assunto é participação de mercado, são Fiat (16,29%), Chevrolet (12,99%), Volkswagen (11,68%), Toyota (10,67%) e Hyundai (8,89%). Logo depois, vem a Honda, com 5,84% de share.