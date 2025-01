Tank 300: jipe 4x4 'raiz' da GWM tem preço e data de estreia vazados; veja

Por dentro, o Tank é bem moderninho e luxuoso e conta com com comandos do ar-condicionado que lembram os do Mercedes-AMG G63.

A lista de equipamentos inclui, ainda, bancos dianteiros com ajustes elétricos, recarga de celular por indução e ar-condicionado automático.

Imagem: Reprodução

O 300 também é equipado com central multimídia de 12,3 polegadas, câmera "360 graus", controle de cruzeiro adaptativo, reconhecimento de sinais de trânsito e alerta de tráfego cruzado traseiro.

A alavanca de câmbio tem um desenho exclusivo que remete a um manche de avião.

