Nissan revela nova Frontier e detalha SUV inédito que será feito no RJ

Conforme o colunista de UOL Carros Marlos Ney Vidal, será um utilitário esportivo baseado no Kicks Play, com visual bastante modificado, e terá fabricação exclusivamente no Rio de Janeiro - onde a fábrica da Nissan passou recentemente por uma considerável atualização.

Com esse novo produto, a Nissan irá se reforçar no disputado mercado de R$ 100 mil a R$ 125 mil para concorrer com modelos como Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera. Por outro lado, o novo Kicks é um degrau acima disso.

Outro modelo a entrar nessa disputada categoria de SUVs de entrada é a Stellantis, que vai produzir na planta fluminense de Porto Real o Jeep Avenger, com o mesmo motor 1.0 turbo flex híbrido leve de Pulse e Fastback e porte menor do que o do Renegade.