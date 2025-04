BYD confirma produção de picape compacta no Brasil para encarar Fiat Strada

Líder absoluta em veículos vendidos no Brasil desde 2021, a Fiat Strada teve cerca de 144,7 mil unidades emplacadas em 2024. No primeiro trimestre deste ano, já chegou perto dos 30 mil veículos.

A receita de sucesso da Fiat inspirou a BYD, que já disse claramente através do seu porta-voz: "vamos liderar no país". A promessa também foi feita em comunicado da chefe global da marca chinesa, Stella Li, que prometeu lançar novos modelos no país - inclusive um Dolphin que deverá surpreender o mercado, possivelmente um híbrido.

A montadora, que comprou um lote de picapes da Fiat para analisar e estudar o veículo aqui na China, já desenvolve há pouco mais de 15 meses o produto. A engenharia está focada no processo e, como na China existe velocidade em tudo, a meta para finalizar os modelos é bem ousada.

Nova marca e ADAS

Baldy também afirmou que a estreia da segunda marca do grupo no Brasil, a Denza, ocorrerá em semestre deste ano, com os concessionários já escolhidos. No fim do ano será a vez do Tan híbrido.

O executivo também cravou que todos os carros da marca passarão a ter o pacote ADAS, sigla para Avançados de Assistência ao Condutor (Advanced Driver-Assistance Systems, em inglês). Sensores, câmeras e radares são utilizados para monitorar o ambiente e permitir que o condutor tenha uma direção segura. Lembra da leitura de faixas e frenagem de emergência? Fazem parte do pacote.