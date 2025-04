GWM H9: rival chinês da Toyota SW4 chega em agosto por cerca de R$ 360 mil

A segunda geração do GWM H9, medindo 5,70 metros e 2,85 m de entre-eixos chegará ao Brasil em agosto, trazendo, como o recém-lançado Tank 300, a robustez da construção com carroceria sobre chassi de longarinas e tração 4x4 com reduzida.

Inicialmente importado da China, o novo modelo de sete lugares será fabricado em Iracemápolis (SP) como terceiro produto "nacional" da marca chinesa. Os dois primeiros serão o H6 (a partir de julho) e seus derivados, já na inauguração da fábrica, e a picape Poer, a partir de 2026.