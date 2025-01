Combustível ficará mais caro em fevereiro e deve impactar outros setores

A partir de 1º de fevereiro, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis sofrerá um aumento de R$ 0,10 por litro na gasolina e etanol, e R$ 0,06 por litro no diesel e biodiesel. O encargo é válido para todo território nacional.

A medida, que eleva a alíquota para R$ 1,47 no caso da gasolina e R$ 1,12 no diesel, terá repercussões diretas no bolso do consumidor e nas operações do setor. O impacto com a medida pode ser sentido em diversos setores da economia e não somente aos proprietários de veículos. Espere muito em breve um aumento direto nas passagens dos ônibus, frete rodoviário, serviços por aplicativo...

Em entrevista, o presidente do Sindicombustíveis Pernambuco, Alfredo Ramos, manifestou sua preocupação com o cenário de aumento de impostos, destacando as dificuldades que os revendedores enfrentam diante da alta carga tributária e da crescente pressão para absorver aumentos sem repassar integralmente ao consumidor.