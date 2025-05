Bugatti, Pagani e Ferrari: Festival Interlagos reúne 'carros dos sonhos'

As três supermáquinas mais raras e exclusivas do Brasil têm presença confirmada no Festival Interlagos 2025: Bugatti Chiron, Pagani Utopia e Ferrari 812. Os modelos estarão no Museu do Automóvel, espaço dedicado a carros especiais, com curadoria da AVG, expositora do evento.

De 11 a 15 de junho, no Autódromo de Interlagos (SP), os visitantes poderão ver de perto modelos considerados raridades mundiais, reforçando o perfil de experiência única do festival.

O Bugatti Chiron será o destaque entre os hipercarros. Com 1.500 cv, tração integral e carroceria em fibra de carbono, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e atinge velocidade máxima de 420 km/h, limitada eletronicamente.