BYD Song Plus 2026 chega no próximo mês; veja o que mudará no SUV

No interior do carro tem mudança na tecnologia e melhorias de acabamento. Já tinham sido feitas melhorias na sua tela multimídia central giratória de 15,6 polegadas, abertura do carro via cartão NFC e utilização da ferramenta NFC também via celular, além do retrovisor fotocrômico.



O SUV com bateria de 18,3 KWh percorre, segundo a BYD, uma distância de 1.200 km no total. Tem tração dianteira, potência combinada do 1.5 aspirado mais o elétrico de 235 cv, garantia de seis anos e oito anos para a bateria sem limite de quilometragem.

Durante o lançamento vamos mais detalhes e saber das cores que estão na palheta do produto. Certo que o Time Grey (cinza), Snow White (branco), Delan Black (preto) não podem faltar.