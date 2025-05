Jeep Compass 2026 tem visual revelado; veja o que já sabemos sobre o SUV

A Stellantis não levou a cereja do bolo para o Salão de Xangai, na China, e esperou o momento certo para revelar as imagens do novo Jeep Compass 2026. O SUV de maior sucesso do Polo Automotivo de Goiana (PE) está a caminho para ocupar seu lugar na produção na fábrica local a partir do próximo ano.

O utilitário é um campeão de vendas desde o seu nascimento em 2016 e já vendeu mais de 450 mil unidades para a Jeep do Brasil. As fotos reveladas da nova geração, na China, mostram que o carro ganha um porte atlético semelhante ao do Avenger, modelo compacto que será feito no Rio de Janeiro e apresentado entre o fim de 2025 e o começo do próximo ano.

O Compass 2026 será apresentado em versões híbridas e a combustão com a mecânica que está na casa da Stellantis: 1.3 turbo de 176 cv. O conjunto híbrido leve de 48 volts está em fase final de testes, enquanto as versões plug-in e 100% elétrica deverão ser importadas.