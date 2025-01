Bons e baratos: veja opções de carros para quem quer gastar até R$ 35 mil

Recursos limitados e decisão que passa por evitar financiamento bancário com taxa de juros elevada podem gerar um gatilho de compra de baixo custo. Quem busca um carro usado nessa largada de 2025 e pretende investir pouco, pode procurar com calma e encontrar alguns automóveis abaixo dos R$ 35 mil.

Uma passada rápida pelo marketplace OLX permitiu uma seleção de modelos de carros seminovos e usados que estão na faixa de preço média de R$ 35 mil, com base na Tabela Fipe do final do ano passado. Os modelos selecionados são conhecidos pela combinação de custo-benefício.

Entre as opções recomendadas estão "carros populares", como o Ford Ka, Volkswagen Gol, Renault Kwid, Nissan March, Honda Fit, Renault Sandero, Citroën C3 e até mesmo o Celta aparece. Mas lembre-se que é necessário conhecer ao menos o último histórico de revisão e uso.