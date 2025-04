Leapmotor exibe sedã e prepara chegada de SUV eletrificado 'barato' no país

Nesta nova tecnologia, batizada como REEV, o automóvel opera 100% de sua tração no modo elétrico.

Cotado para o Brasil, sedã elétrico B01 mede 4,77 m de comprimento e tem autonomia de até 650 km Imagem: Daniel Neves/UOL

Este novo SUV deve chegar como o líder em vendas da marca, com foco em um público "mais jovem e descolado". Em visita às instalações da marca em Hangzhou, na China, deu para perceber que a Leapmotor foca tecnologia, minimalismo e bons acabamentos.

Além dos três SUVs, um quarto veículo ainda está em processo de "escolha". Para este colunista, o B01, sedã revelado nesta quarta-feira (23) no Salão de Xangai, na China seria uma boa opção - com porte de Toyota Corolla, utiliza a mesma base do utilitário esportivo B10 e chega com duas versões, ambas elétricas, com potência inicial de 180 cv e autonomia de até 650 km no ciclo chinês CLTC.

Confira a seguir mais informações sobre os dois SUVs elétricos da Leapmotor já confirmados para o mercado brasileiro, onde desembarcam ainda neste ano - o cronograma de lançamentos deve começar em outubro.

Leapmotor C10