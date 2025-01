Montadoras fazem estudo sobre suposta concorrência desleal de chineses

No ano passado, ao todo, 398,5 mil automóveis foram enviados para outros países. Por outro lado, foram 466,5 mil importações (alta de 33%).

Porém, parece que a tentativa de frear as importações dos chineses terá de ser via Governo Federal. É que a Anfavea está com estudos de mercado em andamentos para averiguar a prática de dumping das montadoras chinesas, como BYD e GWM.

O termo dumping refere-se a uma prática comercial considerada desleal, quando os produtos estão sendo vendidos com preço abaixo ao custo de produção.

Procuramos a Anfavea para saber a posição da entidade sobre o assunto. "Há estudos de mercado em andamento. A Anfavea defende a livre concorrência e a prevenção de práticas que prejudiquem o mercado automotivo brasileiro, zelando pelos clientes, empregados, concessionários, fabricantes e indústria de autopeças", diz nota enviada pela assessoria, em nome do presidente da Anfavea.

O que dizem as montadoras?

A BYD negou qualquer prática de dumping na venda dos veículos no Brasil. Nosso foco está em oferecer produtos de qualidade e sustentáveis, alinhados às normas de mercado e legislações vigentes. "Estamos comprometidos com o desenvolvimento da indústria automotiva brasileira que, por décadas, foi deixado em segundo plano pelas montadoras tradicionais que tentam de todas as formas utilizar artimanhas para esconder a falta de competitividade", diz trecho na nota enviada pela montadora chinesa.