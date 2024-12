Leapmotor chega ao Brasil em outubro de 2025; veja o que já sabemos

Na mira direta da concorrência com a BYD, estão previstos dois carros baratos para serem lançados de partida no próximo ano: o T03 e C10. O primeiro deles é um compacto urbano, de cinco portas do segmento A e espaço interno de segmento B. Com design minimalista, a Stellantis diz que ele tem uma experiência de direção prazerosa, com autonomia de 265 km segundo o ciclo WLTP.

O modelo foi classificado em primeiro lugar no Estudo de Qualidade Inicial da JD Power para o segmento de pequenos veículos elétricos a bateria (BEV). Com relação ao tamanho, o T03 tem 3,62 m de comprimento, 1,57 m de altura, 1,65 m de largura e tem 2,40 m de entre-eixos. As dimensões são próximas de um Renault Kwid.

No site da Leapmotor, o T03 aparece como um carro que vem equipado com sistemas de assistência à condução, como assistente de manutenção em faixa e mais. O compacto conta com três modos de condução e o motor tem 70 kW de potência (cerca de 94 cv).

Já o Leapmotor C10 é o primeiro produto global da Leapmotor, construído de acordo com padrões globais de design e segurança. É baseado na arquitetura de tecnologia LEAP3, desenvolvida pela própria marca, apresentando tecnologia elétrica inteligente líder do setor, como uma central eletrônica integrada e arquitetura elétrica, tecnologia cell-to-chassis (CTC) e cockpit inteligente.

Ele é um veículo do segmento D totalmente equipado e centrado na família, com a melhor experiência de mobilidade e condução do segmento premium, com autonomia WLTP de 420 km e classificação no Euro NCAP de cinco estrelas.

Nas dimensões, ele tem 4,74 m de comprimento, 1,90 m de largura, 1,68 m de altura e 2,82 m de entre-eixos. As dimensões são próximas de um Volkswagen Tiguan, a efeito de comparação.