Mitsubishi Triton é lançada e aposenta nome L200; veja preços e detalhes

A Mitsubishi conseguiu construir uma picape melhor. A Triton 2025 é robusta, com design que vai dividir opiniões, mas a consagração dela no uso do 4X4, no acerto mecânico e na dirigibilidade na estrada são inquestionáveis. O utilitário evoluiu, está mais encorpado e chega à sua sexta geração como candidata ao pódio entre as três melhores.

Produzida na fábrica da HPE Automotores em Catalão (GO), a nova Triton chega para ser uma das principais opções do segmento de picapes médias. É o que crava o CEO da empresa, Mauro Correia, que começou a discutir o projeto no Japão para encontrar as melhores versões e acerto de cores.

A nova linha Triton, que abandona o nome L200, será oferecida em seis versões: GL MT (R$ 249.990), GL AT (R$ 259.990), GLS (R$ 265.990), HPE (R$ 284.990), HPE-S (R$ 314.990) e a topo de linha Triton Katana (R$ 329.990).