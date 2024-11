BMW M5: testamos o sedã eletrificado de 750 cv que será vendido no Brasil

No sedã, observe o corpo de 5,09 metros mais musculoso e bem mais pesado. O M5 pesa 2.485 kg, dos quais pouco mais de 400 são do sistema elétrico. O conjunto híbrido plug-in se destaca diante do novo esportivo e permite uma mistura de motor e máquina capaz de entregar média de consumo de 60 km/l.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Dirigi-lo é entender que existe um avanço da marca da Bavária na composição mecânica. Que acerto da caixa de oito velocidades com esse V8 de 4.4 litros! E entenda o seguinte: não há a menor possibilidade de você associar perdas ao aumento do peso com 750 cv e 102 kgfm nas mãos. E tem outro detalhe: o 0 a 100 km/h da versão anterior era de 3,3 s contra os 3,5 s da atual - diferença imperceptível.

Apressado come cru

O termo pode funcionar para os donos de outros esportivos do tipo família, que leva quatro ou cinco pessoas, mas para o M5 não. Tenha calma, perceba o espaço e o entre-eixos de 2,98 metros.

Outro campo de diversão, depois de explorar bem as duas telas de 12,3 e 14,9 polegadas integradas, é o volante achatado na parte de baixo, de boa empunhadura com as aletas para troca das marchas.