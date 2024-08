Lexus traz seu primeiro híbrido plug-in ao Brasil; veja impressões

A Lexus promoveu no Brasil a estreia do seu primeiro modelo plug-in por aqui, o novo RX 450h. O SUV chega para ocupar o topo da família RX ao lado do 500 HEV (que dispensa a tomada) e agrada pelo nível de acabamento e construção, irretocáveis. O importado eletrificado, que reúne luxo e tecnologia, rodará com a mesma motorização do RAV4.

O RX 450h plug-in tem um conjunto mecânico composto por um propulsor a combustão de 2.5 litros de quatro cilindros associado a dois motores elétricos - um para o eixo dianteiro e outro para o traseiro. Com bateria de íons de lítio de 18,1 kWh, oferece autonomia de até 56 km no modo totalmente elétrico.

No interior, silêncio a bordo, acabamento extremamente refinado e dirigibilidade que permite a associação de um sofá ergonômico atrás do volante minimalista com conforto em primeiro plano. Traz como itens de série pacote ADAS como frenagem de emergência e leitura das faixas, além de head up display que projeta o indicador de velocidade e navegador.