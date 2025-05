Omoda prepara 'artilharia pesada' para o Brasil; veja o que vai chegar

Os dois primeiros carros lançados, o Omoda E5 e o Jaecoo 7, apontavam para uma força maior em nosso mercado para os modelos da Jaecoo, que busca um perfil mais aventureiro e requintado. Mas após conhecer e testar os próximos modelos da Omoda a serem lançados aqui, podemos dizer que essa balança será mais equilibrada.

Tudo bem as que marcas chegam juntas, dividem as mesmas lojas e criaram uma identidade unificada, mas os públicos-alvo das duas não são, necessariamente, os mesmos. A Omoda mira no consumidor um pouco mais jovem e "antenado", que não abre mão de um design moderno e muita tecnologia a borda.

O Omoda E5 é um SUV de porte compacto, 100% elétrico e que está sendo vendido por R$ 209 mil. O próximo a chegar será o "irmão" híbrido dele, o Omoda 5. Esse carro tem tudo para ser um divisor de águas para a marca que há pouco chegou em nosso mercado.

Isso porque, o Omoda 5 tem motor 1.5 turbo associado a um gerador elétrico que, juntos, entregam 204 cv de potência. É um híbrido do tipo HEV, que não precisa de tomada para recarregar as baterias e conta com uma lista de equipamentos de série bem resolvida.

Com o preço certo, poderá incomodar não só as outras marcas chinesas, como também a Toyota com o Corolla Cross Hybrid. Se o 100% elétrico custa R$ 209 mil, podemos supor que o HEV chegará abaixo dos R$ 200 mil ou até mesmo dos R$ 190 mil, sendo assim bem competitivo na categoria. Eu apostaria em R$ 189 mil na versão mais completa.

Testamos o carro na cidade de Wuhu, onde fica a sede do Grupo Chery, e sentimos que o conjunto de 204 cv é muito disposto e entrega bem mais do que estamos acostumados nos outros HEVs vendidos no mercado nacional.