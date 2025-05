JAC abre nova empresa e pode agir de forma independente no Brasil

Na classificação nacional das atividades econômicas (CNAE), a JAC Motors do Brasil afirma que está apta para comercializar automóveis, camionetas e utilitários novos no varejo.

O UOL Carros tentou contato com a nova empresa estabelecida no país, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou Miguel Xun, que aparece como representante da JAC no Brasil. Da China, o executivo cumprimentou o nosso contato, mas não deu respostas sobre o futuro da marca.

A coluna acredita que, com os chineses em crescimento no país (leia-se Chery, BYD, GWM, Omoda & Jaecoo e a chegada da GAC), a JAC pode ter desligado o botão de "está tudo bem". A estratégia de Habib de fechar lojas e baixar os custos pode ter despertado os asiáticos para um novo olhar comercial no país.

No ano passado os números da JAC Motors registraram um total de 2.210 unidades vendidas, das quais pouco mais de 1.220 foram do E-JS1 - ficando acima do Renault Kwid e-tech (1.051). Em 2025 foram 174 carros e seis comerciais leves.

Em Xangai, a JAC mostrou produtos inovadores, de design e proposta global. Soube comunicar tecnologia e inovação por parte dos seus carros e utilitários expostos, trazendo ao público a Hunter PHEV e o luxuoso Maextro S800, sedã feito em parceria com a gigante Huawei.