Fiat Titano feita na Argentina é testada e ganha novo motor; veja detalhes

A Fiat Titano começará a ser produzida na Argentina ainda no primeiro trimestre deste ano. Como a coluna antecipou em novembro, junto com a mudança de nacionalidade, a picape que era fabricada no Uruguai trocará o motor 2.2 Turbodiesel atual pelo 2.2 TD que estreou na Rampage e também será usado na Toro e Jeep Commander. A estreia ocorrerá no quarto trimestre deste ano.

Além do novo motor 2.2 Turbodiesel, a Titano 2026 também trocará o câmbio automático de seis marchas por uma caixa de oito. O câmbio manual permanece o atual de seis marchas. O sistema de tração permanece o 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida.