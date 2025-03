VW T-Cross ganha versão 'aventureira' na linha 2026; veja o que muda

O VW T-Cross Extreme 200 TSI 2026 seguirá a receita dos irmãos, tendo adesivos alusivos à versão aplicados na carroceria. No visual externo, o SUV ainda terá rodas de liga leve de 16" pintadas em preto, calçadas com pneus de uso misto ATR de medidas 205/60 R16.

No acabamento interno, o deve repetir os irmãos ao receber detalhes em verde no acabamento dos bancos, portas e também no painel principal.

Itens de série

O VW T-Cross Extreme 2026 deve ficar posicionado entre as versões 200 TSI e Comfortline 200 TSI. Deste modo, ela deve sair de fábrica com ar-condicionado manual, indicador de controle da pressão dos pneus, "Keyless" - sistema de alarme antifurto com comando remoto, painel de instrumentos digital de 8', volante multifuncional, sensor de estacionamento traseiro, faróis com luz de condução diurna em LED integrada, entre outros itens.

A lista ainda inclui o sistema multimídia "VW Play" com tela "semiflutuante" de 10,1", rádio AM-FM, Bluetooth, leitor de MP3, car menu (ajuste do veículo na tela do rádio), entre outros itens.