Renault oferece descontos para os elétricos Megane e Kwid E-Tech

Renault Kwid E-Tech Imagem: Rodolfo Buhrer/Renault/Divulgação

Vale lembrar que o Kwid E-Tech 2025 chegará com visual renovado. No entanto, a versão elétrica antiga, com preço próximo ao das versões térmicas, torna-se uma boa opção de compra. Com autonomia de 185 quilômetros no padrão PBEV do Inmetro, o hatch elétrico pode ser uma alternativa interessante para quem usa o carro em trajetos diários, como de casa para o trabalho.

Em Belo Horizonte, quando estou com carros elétricos de teste, já vi o Kwid E-Tech sendo usado até por motoristas de aplicativo. Mas, é claro, devido à sua autonomia, o ideal é mesmo utilizá-lo para deslocamentos urbanos em uso particular.

O Kwid elétrico é a melhor versão do hatch em termos de dirigibilidade. O motor elétrico de 48 kW oferece 65 cv de potência e torque de 11,5 kgfm instantâneo, deixando o hatch bem ágil no uso urbano. A bateria do Kwid E-Tech é de 26,8 kWh, e a velocidade máxima é de 130 km/h.

A lista de equipamentos de segurança do Kwid E-Tech acaba sendo mais interessante que a das versões térmicas, já que ele vem equipado com airbags de cortina. No restante, a lista de equipamentos é bem similar a das versões com motor 1.0 SCe Flex.