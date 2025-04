Fiat Mobi 'trabalhador': subcompacto terá versão para transporte de cargas

Como resposta ao Chevrolet Onix Log 1.0, a Fiat lançará nos próximos meses o Mobi Cargo.

A versão será destinada para entregas urbanas - a Fiat já vendeu no passado um lote específico para uso dos Correios, mas agora disponibilizará a variante do Mobi voltada ao trabalho para o público em geral.

O Mobi Cargo terá motor 1.0 Firefly, capaz de render 75 cv com etanol e 71 cv com gasolina. Já o torque é de 10,7 kgfm com etanol e 10 kgfm com gasolina. O motor é ligado ao câmbio manual de cinco marchas.