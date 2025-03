Fiat Pulse 2026 ganha visual renovado; veja o que deve mudar no SUV

A versão de entrada Drive manterá o motor 1.3 Firefly com potências de 107 cv com etanol e 98 cv com gasolina. Já os números de torque ficam em 13,6 kgfm e 13,1 kgfm, respectivamente. Agora ele só é acoplado ao câmbio CVT.

Já as versões Audace e Impetus são vendidas somente com o sistema T200 Hybrid composta pelo motor 1.0 Turbo 200 Flex com potências de 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina - o torque é de 20,4 kgfm não importando qual combustível. Ele permanece ligado ao câmbio CVT que simula sete marchas.

O Fiat Pulse Abarth Turbo 270 2026 seguirá com o motor 1.3 Turbo Flex com potências de 185 cv com etanol e 180 cv com gasolina. Já o torque permanece em 27,5 kgfm, não importando qual combustível. O câmbio é o automático AT6.

Surpresa

No entanto, tendo em vista a movimentação dos concorrentes como o VW Tera que estreará com versões 1.0 MPI. Não será surpresa se o Pulse 2026 reestilizado estreie versão de entrada com o motor 1.0 Firefly.