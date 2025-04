Kicks antigo reestilizado será o segundo SUV feito pela Nissan no RJ

Segundo SUV da Nissan em Resende (RJ) será profunda reestilização do atual Kicks Play (foto) Imagem: Nissan/Divulgação

Por dentro, o SUV chamado por enquanto de Projeto P02H terá painel e as forrações de porta redesenhados. A mudança visual é comandada pelo time de designers brasileiros da marca, mas os americanos também estão envolvidos no projeto - afinal, o Kicks reestilizado também será vendido por lá.

O modelo será exportado para mais de 20 países, incluindo o México, afirmou Gonzalo Ibarzábal, presidente da Nissan do Brasil, durante a apresentação do Kicks Play em fevereiro.

Motor será o velho conhecido 1.6

O Nissan Kicks reestilizado manterá o motor 1.6 Flex que entrega potências de 113 cv com etanol e 110 cv com gasolina a 5.600 rpm. Já o torque fica em 15,2 kgfm com etanol e 14,9 kgfm com gasolina a 4.000 rpm. O câmbio é o automático CVT. A marca optou por manter o conjunto, já que o motor 1.0 turbo do novo Kicks o deixaria bem mais caro.