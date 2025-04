Fiat Cronos 2026: antecipamos como será o novo visual do sedã compacto

Fiat Cronos 2026 já sendo distribuído para os concessionários da marca Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O sedã será vendido nas versões Drive 1.0 MT, Drive 1.3 CVT e Precision 1.3 CVT. O câmbio manual ligado ao motor 1.3 Firefly deixou de ser oferecido na linha 2025/2025.

Motores do Fiat Cronos 2026

Na versão de entrada Drive, o Fiat Cronos 2026 terá o motor 1.0 Firefly, que entrega potência de 75 cv e torque de 10,7 kgfm com etanol. Com gasolina, a potência cai para 71 cv e torque fica em 10 kgfm.

Fiat Cronos 2026 será vendido com motores 1.0 e 1.3 Firefly Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Já as versões Drive e Precision virão equipadas com o motor 1.3 Firefly, com potência de 107 cv e torque de 13,6 kgfm com etanol e 98 cv e 13,1 kgfm quando abastecido com gasolina. As versões com motor 1.3 Firefly contam somente com o câmbio CVT que simula sete marchas.