Fiat Toro 2026 ganha sistema híbrido e novo visual; veja o que já sabemos

Caso a Fiat opte pela economia de combustível, torque e potência extra serão usados para aliviar o motor térmico, mantendo os 176 cv atuais e os 27,5 kgfm de torque. No entanto, há a possibilidade de equilibrar ganho de potência e torque.

O que muda no visual?

Na reestilização, a Fiat Toro MHEV 2026 receberá novos para-choques dianteiro e traseiro. Na frente, os faróis duplos seguem sem mudanças, mas grade principal, entrada de ar inferior e faróis auxiliares serão redesenhados.

De lado, a Toro 2026 contará apenas com novas rodas e calotas, dependendo da versão. Na traseira, a coluna apurou que a picape terá mudanças pontuais no para-choque e nas lanternas. Já no acabamento interno, a marca prepara novos revestimentos dos bancos.

Fiat Toro Endurance deve permanecer com o motor Turbo 270 sem sistema híbrido Imagem: Fiat/Divulgação

A versão de entrada Endurance deve permanecer com o motor Turbo 270 Flex e o câmbio automático de seis marchas para seguir atendendo as vendas diretas. Já as versões Freedom, Volcano e Ultra devem ser oferecidas somente com o sistema MHEV de 48 Volts.