GM prepara chegada da Cadillac ao Brasil em 2025; veja carros e detalhes

O Cadillac Optiq tem três opções de sistemas elétricos, sendo duas com um motor elétrico com potências de 204 cv e 245 cv e uma com dois motores e tração integral com 305 cv de potência.

Cadillac Lyriq Imagem: Cadillac/Divulgação

Não importando qual a motorização, o Optiq tem conjunto de baterias de 85 kWh que no padrão americano tem autonomia de até 486 quilômetros.

No mercado americano, o Cadillac Lyriq tem versão com tração dianteira com 345 cv de potência e outra com dois motores elétricos e tração integral que fornecem 510 cv de potência. Ambas as opções têm baterias com capacidade de 100,4 kWh, podendo chegar aos 505 km de autonomia.