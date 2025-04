Adeus, Suzuki? Por que marca japonesa corre o risco de sair do Brasil

A Suzuki depende do Japão para continuar atuando no Brasil. A matriz não autorizou as atualizações do motor do SUV para atender as novas normas de emissões do Programa Proconve L8.

A negativa da matriz deixou a filial brasileira, representada localmente pelo HPE Automotores, em situação complicada. Para manter as operações, o grupo faturou entre 1.000 e 1.500 unidades do Jimny ano/modelo 2024/2025 para seus concessionários. As unidades serão distribuídas ao longo do ano para que a operação seja mantida até o fim deste ano.