Omoda Jaecoo estreia em fevereiro com dois SUVs; veja o que já sabemos

Jaecoo J7 terá sistema híbrido com 346 cv de potência e 53,3 kgfm de torque Imagem: JAECOO/Divulgação

No acabamento interno as fotos indicam que o J7 tem acabamento refinado e console central bem elevado. Quadro de instrumentos é digital no estilo tablet e a central multimídia é vertical e flutuante.

O J7 chegará atuar no segmento de SUVs médios híbridos plug-in, onde já atuam os conterrâneos Caoa Chery Tiggo 8 PHEV, BYD Song Plus e GWM Haval H6 PHEV19 e PHEV34. Ele conta com 4,50 metros de comprimento, 1,86 m de largura, 1,69 m de altura e 2,67 m de distância de entre-eixos.

OMODA E5 tem motor elétrico com 150 kW que entrega 203 cv de potência e torque de 34,6 kgfm Imagem: OMODA/Divulgação

Omoda E5

Entre os elétricos, o primeiro modelo será o Omoda E5, que tem motor elétrico com 150 kW que entrega 203 cv de potência e torque de 34,6 kgfm. A bateria tem capacidade de 61 kWh, que segundo a marca dura até 15 anos. Ela oferece no ciclo chinês uma autonomia de 430 km - no padrão brasileiro, deve ficar em 301 km.