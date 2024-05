Rampage 2025 deve ganhar nova motorização; veja as possíveis mudanças

Juntamente com o novo motor, a linha 2025 da Rampage deverá contar com a versão de entrada Big Horn. Ela já é comercializada no Uruguai e será oferecida somente com o motor 2.2 Turbo Diesel, sem auxílio à condução do pacote ADAS.

De resto, ela mantém a lista de itens de série da Rampage Rebel. No visual externo, a Big Horn tem acabamento em cromado na capa dos retrovisores, maçanetas, molduras de janelas e para-choque traseiro. A grade é a mesma da Laramie, mas recebe elementos com acabamento em preto e só o contorno da peça é cromado.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.