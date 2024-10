VW lança Nivus 2025: veja preços, equipamentos e novidades do SUV compacto

Itens de série

O VW Nivus Comfortline 2025 sai de fábrica com ar-condicionado digital, direção elétrica, travas elétricas, vidros elétricos nas quatro portas, coluna de direção com ajuste em altura e profundidade, rodas de liga leve de 16 polegadas, banco traseiro com encosto rebatível e bipartido, bancos revestidos de tecido, câmera de ré, carregamento de celular por indução, descansa-braço central com porta-objetos, saídas de ar traseiras do ar-condicionado, entradas USB-C para passageiros do banco traseiro e espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função "tilt down" no lado direito.

A versão Comfortline traz, ainda painel de instrumentos digital de 8 polegadas, chave presencial, botão para partida do motor, controle automático de velocidade, sensores de estacionamento traseiros, sistema de alarme com controle remoto e sistema multimídia com tela de 10,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

A lista de itens de segurança conta com controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência, seis airbags, alerta de colisão, alerta sonoro e visual de não-utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros, bloqueio eletrônico de diferencial, Isofix e frenagem automática pós-colisão.

Já a versão Highline vem com todos os itens da Comfortline, acrescentando aplique do painel estofado, bancos revestidos com acabamento premium, espelho retrovisor interno eletrocrômico, faixa iluminada entre os faróis, painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, rack de teto na cor prata, rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 205/55 R17, sensores de chuva e crepuscular, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, detector de fadiga do motorista e tapetes adicionais em carpete.

A marca segue comercializando o VW Nivus com três anos de garantia total e as três primeiras revisões sem custo aos clientes.