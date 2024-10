Nissan Kicks antigo terá sobrenome Play para conviver com nova geração

Nissan Kicks Sense CVT seguirá sendo vendido em 2025 Imagem: Divulgação

Por enquanto, o Nissan Kicks Play seguirá com o visual atual, mas entre o fim de 2025 e começo de 2026 a marca fará uma repaginação nas linhas do SUV para que ele não fique com visual cansado. As mudanças serão profundas na dianteira e traseira, além de novos bancos.

Com os bons números de vendas do Kicks atual, a Nissan sabe que ainda tem um bom produto nas mãos e com sua manutenção, ela pode atacar com preços que deixam o SUV brigando com os rivais Fiat Pulse, Renault Kardian e VW Nivus.

Novo Kicks

Com a nova geração, que terá motor 1.0 Turbo Flex e câmbio automatizado de dupla embreagem, a Nissan posicionará o Kicks rivalizando com o Creta, T-Cross, Renegade e Tracker.

Ao posicionar o Kicks antigo até a versão Advance, que hoje tem preços na casa dos R$ 140 mil, já dá para ter uma ideia de que a nova geração terá preço inicial neste patamar. Ela será produzida em Resende (RJ), assim como o modelo anterior.