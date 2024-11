Bets pedem urgência no bloqueio a sites ilegais

O que as bets legalizadas, que estão dentro da lista de casas autorizadas a funcionar no Brasil, temem é que o mercado nacional seja enfraquecido com a permanência dos sites ilegais de operarem no Brasil.

O comunicado da ANJL, associação que representa bets como a GaleraBet, F12, BetNacional, Mr. Jack, Parimatch, Aposta Ganha e outras, chega inclusive a citar que o Brail pode se tornar "pária no mercado global de apostas" se os sites ilegais não forem contidos.

Problema é tecnológico, segundo presidente da Anatel

O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, disse em entrevista à Folha que o órgão precisa de uma alteração na Lei das Bets para ser capaz de bloquear efetivamente os sites de apostas ilegais.

Segundo explicação, o ideal é que a lei passe a permitir que a Anatel seja capaz de incluir operadores de DNS (responsáveis por "ligar" o usuário ao site que ele deseja acessar) e CDNs (redes de servidores locais para conteúdo) em seus bloqueios.

Como exemplo do que essa mudança na lei poderia fazer, Baigorri citou o recente caso do bloqueio do X, determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, a Anatel teve de contactar a Cloudflare (empresa fornecedora de VPNs) com a informação de que todos os seus clientes seriam bloqueados se a própria operadora não derrubasse as conexões à rede social que usavam VPN.