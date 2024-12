H2Bet é novo patrocinador do Atlético-MG

Ueltom ainda comentou sobre a torcida do Galo e a motivação para fechar o patrocínio. “Eu estava ouvindo na rádio um comentador falando sobre o valor do patrocínio e fiquei pensando, ele não tem ideia do tamanho da torcida do Galo. Ele não tem ideia do que representa a torcida do Galo. A torcida do Galo é apaixonada. A torcida do Galo cobra, mas é uma torcida que não abandona”, explicou o CEO.

H2Bet no Brasil

A H2bet é uma das empresas presentes na lista do Ministério da Fazenda aptas a operar no Brasil até o período de transição, que termina em 2024. A partir de janeiro de 2025, o governo brasileiro emitirá as licenças para as casas de apostas esportivas legais no país. E a expectativa é de que a H2Bet receba a licença brasileira.

Além disso, a empresa tem o ex-jogador do Fluminense, Marcelo, como seu embaixador e é patrocinadora oficial do Podpag, programa de entrevistas com Igão e Mítico.