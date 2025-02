Fortaleza anuncia a Cassino.Pix como novo patrocinador master

Antes da partida contra o Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza anunciou a nova marca que vai estampar o espaço nobre do seu uniforme. A Cassino.Pix é o novo patrocinador do Fortaleza.

A bet está na lista do governo federal, com as casas de apostas esportivas liberadas para explorar as apostas de quota fixa em todo o território nacional.

Antes de fechar com a nova casa de apostas esportivas, a equipe da capital cearense tinha o patrocínio de outra bet, a Novibet.