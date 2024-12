Bets podem “deixar o país”, avalia presidente da ANJL

Qual é o impacto do crescimento de sites ilegais sobre a credibilidade das empresas que operam legalmente?

Considerando as diversas práticas nocivas desses sites, como ausência de preocupação com apostadores que apresentam transtornos compulsivos; publicidade direcionada ao público infantojuvenil; hábitos de jogos que incentivam o endividamento, a disseminação desses sites ilegais com jogos na maioria das vezes fraudados impacta diretamente a credibilidade das empresas sérias.

Infelizmente, a opinião pública, incluindo a mídia, acaba colocando todos “no mesmo grupo”, como se fossem todas iguais. Isso prejudica muito a imagem e a reputação do setor. Por isso, a ANJL tem se posicionado e coordenado diversas ações de divulgação de informações e campanhas de conscientização, para que seja separado o joio do trigo.

Qual o papel das campanhas de conscientização no combate aos sites de apostas ilegais?

O principal papel é zelar por um mercado íntegro e responsável. Sem responsabilidade, não há viabilidade para as operações. E não há também como defender uma indústria que siga todas as regras fixadas pelo regulador e que tenha que conviver com a existência e a livre atuação de plataformas ilegais. Um cenário como esse tornaria ineficaz a regulamentação do mercado, promovendo um ambiente injusto, confuso e perigoso para os apostadores no Brasil.

A regulamentação atual é o suficiente para o combate às propagandas ilegais nas redes sociais e às estratégias de captação de novos clientes dos sites irregulares?

O arcabouço regulatório aprovado pelo Congresso Nacional, por meio da Lei 14.790/2023, e detalhado pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), através da publicação das diversas portarias, é um dos mais rigorosos e completos do mundo. Isso é um consenso na própria indústria.