Grêmio e Internacional anunciam Alfa Bet como novo patrocinador

Com a nova parceria, o Banrisul passará a estampar sua marca na parte superior das costas das camisas.

A estreia da Alfa como patrocinadora máster ocorreu no clássico Gre-Nal do último sábado (8), onde ambos os times utilizaram a hashtag #CasaDeResponsa nas camisas. Já na partida do Grêmio contra o Pelotas, pelo Gauchão, o tricolor já passou a estampar a marca da nova patrocinadora na camisa. O mesmo ocorreu com o Internacional no confronto contra o São Luiz.

"É uma honra para a Alfa firmar essa parceria com Internacional. Sabemos da responsabilidade que isso representa e estamos comprometidos em contribuir para o sucesso do Clube. Além disso, reforçamos nosso compromisso com o jogo responsável, um pilar fundamental da nossa atuação", afirmou Arthur Silva, CEO da Alfa, ao site oficial do Internacional.

A parceria vai além da exposição nas camisas e inclui também ativações com engajamento e mobilização das torcidas e fortalecimento de marca. A depender do desempenho esportivo de Grêmio e Internacional, os valores do acordo podem aumentar.

Conheça a Alfa Bet

A Alfa é uma plataforma de apostas esportivas que está estreando no mercado brasileiro através dessas parcerias com Grêmio e Internacional.