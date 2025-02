CCO do Aposta Ganha desmistifica setor de apostas esportivas

A regulamentação das apostas esportivas entrou em vigor no primeiro dia de 2025. Mas você sabe como eles realmente funcionam? Em entrevista exclusiva ao UOL Apostas, Hugo Baungartner, CCO do Aposta Ganha, revela detalhes sobre os jogos online que muitos desconhecem.

O executivo, com mais de 27 anos de experiência no mercado de iGaming, é um dos líderes mais ativos e vocais da indústria e está em uma missão pessoal: desmistificar as desinformações sobre o setor.

Em nossa entrevista, Baungartner aproveitou para elucidar como funcionam as apostas esportivas nas plataformas autorizadas a atuar no Brasil. Afinal, a popularização de jogos como o Fortune Tiger e suas variantes foi um dos principais assuntos do debate público brasileiro em 2024, o que inclui uma série de mal-entendidos sobre o tema.