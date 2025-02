O mercado das bets demorou muito para ser regulado, avalia secretário Régis Dudena

Portarias buscou englobar todos temas relacionados às apostas

Mesmo antes de iniciar uma regulamentação das casas de apostas no Brasil, as empresas já operavam no país com apostas esportivas e jogos de cassino online. Apenas no final de 2023, com a assinatura do presidente Lula a Lei nº 3.626, de 2023, o setor iniciou o processo de regulamentação. Para Régis Dudena, o ano de 2024 foi o ano de enfrentar a regulação, de fazer, de fato, aquilo que devia ter sido feito desde 19, e não foi feito.

- Foram editadas dez portarias, de fevereiro até julho do ano passado. Passando pelos mais diversos temas, desde as partes mais técnicas de sistemas, o que deveria estar embarcado, o que deveria estar em cada um dos jogos a ser disponibilizado, falando sobre meios de pagamento, combate à lavagem de dinheiro, proteção do apostador, deveres e direitos face ao apostador e jogo responsável, e abrindo, de fato, o processo de autorização, que se iniciou lá em maio do ano passado e terminou no fim do ano a primeira leva, a primeira rodada, por assim dizer.

E segundo o Secretário de Prêmios e Apostas, era necessário criar regras para cada temática relacionada às apostas esportivas.

- A gente passou, de fato, por muitos temas, e temas complexos, em frentes muito diferentes, quando a gente fala de regulação de apostas, às vezes a gente acha que é uma coisa um pouco circunscrita, mas aqui envolve muitos temas, desde sistema financeiro, passando por direito do consumidor, temáticas de saúde, temáticas que fazem com que a gente teve que pensar muito e discutir muito e conseguir produzir esse conjunto. Se a gente olhar as portarias, você vê que é um conjunto de temáticas bastante amplo, um conjunto que passa por muitas coisas.

SPA recebeu mais de 11 mil documentos para as licenças

Assim, para poder operar no Brasil, as bets precisaram pedir a licença brasileira, respeitando todas as portarias editadas pelo governo federal e concluindo o pagamento da outorga no valor de R$30 milhões. Até dia 20 de agosto de 2024, a SPA recebeu 114 pedidos de autorização e para o secretário Régis Dudena,